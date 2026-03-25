Россия: тренерские слухи / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева

сегодня, 13:56

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о возможных изменениях в тренерском штабе.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер команды Магомед Адиев находится в Казахстане, где ведёт переговоры с руководством «Актобе». Специалист подтвердил общение с пятикратными чемпионами Казахстана, но отметил, что лично он ведёт разговор о назначении после окончания сезона.

Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной — «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось 27 марта команда соберётся на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу.

CCCP1922
сегодня в 14:01
Совсем плохи дела в Крыльях
Гость
