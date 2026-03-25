Тренер «Камбюра» установил рекорд, выведя клуб в Эредивизи

сегодня, 14:28

«Камбюр» стал второй командой, вышедшей в Эредивизи, после победы на выезде над «Эмменом» со счетом 4:2.

Клуб из Лиувардена в последний раз играл в высшей лиге Нидерландов в 2022 году. В прошлом сезоне команда дошла до плей-офф за повышение в классе, но выбыла в первом раунде после того, как «Ден Босх» выиграл ответный матч в дополнительное время.

Главный тренер Хенк де Йонг стал первым тренером в истории голландского футбола, которому удалось трижды вывести один и тот же клуб в Эредивизи. Ранее у него это получилось в 2013 и 2021 году.

Несколько дней назад в элитный дивизион вернулся «Ден Хааг».

ОфициальноХвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии
Сегодня, 00:30
Тудор покинул расположение «Тоттенхэма» в связи со смертью отца
23 марта
Энди Кэрролл успешно дебютировал в качестве тренера в 6-й лиге Англии
22 марта
Моуриньо оставил трогательное послание умершему другу и помощнику
22 марта
Экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор будет выступать за Гаити
19 марта
Игроки «Челси» окружили арбитра перед матчем с «Ньюкаслом»
16 марта
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:02
Респект клубу что верит в тренера, и даже после двух вылетов из высшей лиги не уволили его.
pe8ygm2mgkrh
pe8ygm2mgkrh
сегодня в 15:45
А мужик-то походу профессиональный и стажированный лифтёр
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:28
Рекорды рекордами, Но тот факт что команда вылетает из вышки-не делает ему чести...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:21
Пусть теперь удержится в высшей лиге...
