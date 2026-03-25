Тренер «Камбюра» установил рекорд, выведя клуб в Эредивизи

сегодня, 14:28

«Камбюр» стал второй командой, вышедшей в Эредивизи, после победы на выезде над «Эмменом» со счетом 4:2.

Клуб из Лиувардена в последний раз играл в высшей лиге Нидерландов в 2022 году. В прошлом сезоне команда дошла до плей-офф за повышение в классе, но выбыла в первом раунде после того, как «Ден Босх» выиграл ответный матч в дополнительное время.

Главный тренер стал первым тренером в истории голландского футбола, которому удалось трижды вывести один и тот же клуб в Эредивизи. Ранее у него это получилось в 2013 и 2021 году.

Несколько дней назад в элитный дивизион вернулся «Ден Хааг».