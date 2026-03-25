Роналдиньо примет участие в матче легенд в Сандерленде

сегодня, 15:43

На стадионе «Стэдиум оф Лайт» в английском Сандерленде состоится матч бывших футболистов. Игра пройдёт 25 мая.

Одну из команд возглавит экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо. Она будет называться «Роналдиньо и друзья», её соперниками станут легенды Великобритании во главе с бывшим форвардом «Тоттенхэма» Джермейном Дефо.

Игра состоится на следующий день после окончания сезона АПЛ, в заключительной игре «Сандерленд» сыграет с «Челси».

У Народной футбольной лиги появится собственная арена в Москве
15 марта
Легенды ЦСКА выиграли Кубок легенд, обыграв в финале команду «Спартака»
22 февраля
ОфициальноУшел из жизни обладатель Кубка европейских чемпионов Манолин Буэно
07 февраля
«Верный друг и внимательный наставник». Не стало Бориса Игнатьева
27 января
Бориса Игнатьева собираются похоронить на Троекуровском кладбище
27 января
Газзаев: «Игнатьев был преданным футбольному сообществу»
27 января
youtomee
youtomee ответ матос (раскрыть)
сегодня в 19:23
Ну если смотреть только количество голов в среднем за игру, тогда в Бразилии до ПСЖ он наверное еще успешней был. Тут бы надо учитывать уровень чемпионатов, трофеи, ассисты, выступление клуба в других турнирах. По-моему у него был какой-то рекорд по ассистам в Серии А.
Ладно, не важно. "Одну из команд возглавит экс-нападающий «Барселоны»" - вот так правильно было бы написать. В любом другом клубе все равно было не то.
матос
матос ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 18:47
он за 2 года в Париже сыграл матчей меньше чем в Милане за 3 сезона а голов забито практически одинаковое кол-во , да и во Францию он прибыл молодым еще футболером.
youtomee ответ матос (раскрыть)
сегодня в 18:17, ред.
Спорно...в Милане он с переменным успехом выступал как и в ПСЖ, сезон перед чемпионатом мира 2010 был у него отличным, но в сборную так и не взяли.
сегодня в 17:06
крутейший чел, кудесник мяча истинный. он по ощущениям не играет уже лет 20, а ему только 46
сегодня в 16:57
наилучшие футбольные годы Роналдиньо прошли в Париже и Барселоне но никак не в Милане , но авторы не указывают что он также экс игрок ПСЖ.
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:12
На игру волшебника люди и щас пойдут!))
сегодня в 15:44
Думаю очень интересный будет матч
