Россия: тренерские слухи | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Адиев собирается отработать контракт с «Крыльями Советов» до конца

сегодня, 16:58

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию о переговорах с «Актобе».

Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано.

Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом всё. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно.

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева
Сегодня, 13:56
Рулевой «Крыльев Советов» сообщил, что общается с представителями «Актобе»
Сегодня, 11:36
Талалаев готов работать с «Балтикой» в следующем сезоне
23 марта
Слухи«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука
23 марта
Юран может возглавить «Аланьяспор»
19 марта
Карпин допустил, что в будущем возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»
19 января
2n4zrn574twc
сегодня в 17:49
Оставишь Крылышки в вышке да и езжай спокойно с чистой совестью в Актобе
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:26
Отработать до какого конца? До конца пребывания кс в РПЛ? Походе что так.
Варвар7
сегодня в 17:06
По человечески Адиева понять можно - контракт на исходе - надо думать о будущем.
Гость
