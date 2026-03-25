Сборная России может сыграть с Камеруном в этом году

Федерация футбола Камеруна рассматривает национальную команду России в качестве одного из приоритетных соперников для товарищеских матчей в 2026 году.

В данный момент камерунская сторона формирует график на летнее и осеннее международные окна. Сообщается, что африканцы готовы обсуждать различные форматы проведения встречи: игра может пройти как в России, так и в Камеруне.

Окончательный выбор соперников будет сделан после анализа всех вариантов, среди которых фигурируют и другие европейские, и африканские сборные.