Стало известно, когда Самошников вернётся к тренировкам в общей группе

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал, когда его клиент вернётся к тренировкам в общей группе после травмы.
Илья в рабочем состоянии, тренируется. Надеюсь, что после паузы на сборные вернется в общую группу.
Напомним, что Самошников не появлялся на поле в официальных матчах с конца октября 2025 года.
"Напомним, что Самошников не появлялся на поле в официальных матчах с конца октября 2025 года. О причинах тактично умолчим."
