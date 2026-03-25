Стало известно, когда Самошников вернётся к тренировкам в общей группе

1774448944

сегодня, 17:29

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» , рассказал, когда его клиент вернётся к тренировкам в общей группе после травмы.

Илья в рабочем состоянии, тренируется. Надеюсь, что после паузы на сборные вернется в общую группу.

Напомним, что Самошников не появлялся на поле в официальных матчах с конца октября 2025 года.