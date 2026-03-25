«Ливерпуль» пока не планирует увольнять Слота этим летом

сегодня, 17:43

Руководство «Ливерпуля» не планирует отправлять в отставку главного тренера .

Представители мерсисайдского клуба намерены продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне, несмотря на текущий спад результатов.

В офисе клуба полагают, что кризис вызван объективными внешними причинами, а не тренерскими ошибками.

Ключевыми негативными факторами названы эпидемия травм среди лидеров команды и тяжелое психологическое состояние коллектива, вызванное трагической гибелью .