«Ливерпуль» пока не планирует увольнять Слота этим летом

Руководство «Ливерпуля» не планирует отправлять в отставку главного тренера Арне Слота.
Представители мерсисайдского клуба намерены продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне, несмотря на текущий спад результатов.
В офисе клуба полагают, что кризис вызван объективными внешними причинами, а не тренерскими ошибками.
Ключевыми негативными факторами названы эпидемия травм среди лидеров команды и тяжелое психологическое состояние коллектива, вызванное трагической гибелью Диогу Жоты.
Клоппа тем более,время нужно,время....!!!
