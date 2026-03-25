Заграница: тренерские слухи — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» пока не планирует увольнять Слота этим летом

сегодня, 17:43

Руководство «Ливерпуля» не планирует отправлять в отставку главного тренера Арне Слота.

Представители мерсисайдского клуба намерены продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне, несмотря на текущий спад результатов.

В офисе клуба полагают, что кризис вызван объективными внешними причинами, а не тренерскими ошибками.

Ключевыми негативными факторами названы эпидемия травм среди лидеров команды и тяжелое психологическое состояние коллектива, вызванное трагической гибелью Диогу Жоты.

Karkaz
Karkaz ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:18
В МЮ тоже всегда так говорят)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:15
Частенько такие новости слышу перед увольнением тренеров
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:10
"«Ливерпуль» пока не планирует увольнять Слота этим летом" - Нет , Слота "сольют" зимой....)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:45
без обид, Арне, но Ливерпулю стоит побыстрее выкатит лысый шар из клуба...
shur
shur
сегодня в 17:48
....выгнать не найти, спецы на дороге не валяются, после
Клоппа тем более,время нужно,время....!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:47
Да ну, не верю. Просто слова поддержки тренеру, пусть уж доведет дело до конца. Ведь и в лч, и в кубке, и в АПЛ ещё есть ради чего играть. А вот в конце сезона уберут его наверняка
Гость
