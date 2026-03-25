Салах может продолжить карьеру в «Интер Майами»

1774450226

сегодня, 17:50

«Интер Майами» рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» . Ранее египетский форвард публично заявил о намерении покинуть английский клуб по окончании текущего сезона.

Главным препятствием для сделки на данный момент является регламент МЛС : в распоряжении «Интер Майами» нет свободных квот для «назначенных игроков», чьи оклады могут превышать установленный лимит зарплат.

Для оформления трансфера Салаха руководству клуба из Флориды потребуется провести структурные изменения в текущем составе и освободить одну из трех соответствующих позиций.