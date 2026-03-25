Top.Mail.Ru
Soccer.ru
США. МЛС 2026

Салах может продолжить карьеру в «Интер Майами»

сегодня, 17:50

«Интер Майами» рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ранее египетский форвард публично заявил о намерении покинуть английский клуб по окончании текущего сезона.

Главным препятствием для сделки на данный момент является регламент МЛС: в распоряжении «Интер Майами» нет свободных квот для «назначенных игроков», чьи оклады могут превышать установленный лимит зарплат.

Для оформления трансфера Салаха руководству клуба из Флориды потребуется провести структурные изменения в текущем составе и освободить одну из трех соответствующих позиций.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
shur
сегодня в 19:04
...пока там Тень Отца Гамлета ничего хорошего Мо не ждёт, факт!!!
wmr62tkthm8k
сегодня в 18:23
Там хорошо возрастным игрокам заканчивать карьеру
STVA 1
сегодня в 18:10
Интересно было бы его увид6рядом с Лео
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:04
Там ещё Аль-Наср суетится, у них нет таких заморочек...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 