Виктор Осимхен стал альтернативой Альвареса для «Барселоны»

сегодня, 18:13

«Барселона» рассматривает форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена в качестве запасного варианта на случай срыва трансфера нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хотя аргентинец остается приоритетной целью, интерес к нему со стороны лондонского «Арсенала» заставляет «сине-гранатовых» искать альтернативные варианты.

Отмечается, что руководство клуба смущает непростой характер нигерийца, однако в «Барселоне» верят, что жесткая дисциплина Ханса-Дитера Флика поможет Осимхену адаптироваться без конфликтов.

Варвар7
сегодня в 19:08
"Отмечается, что руководство клуба смущает непростой характер нигерийца" - Акто сейчас "Ангел"...)
Гость
