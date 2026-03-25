Виктор Осимхен стал альтернативой Альвареса для «Барселоны»

«Барселона» рассматривает форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена в качестве запасного варианта на случай срыва трансфера нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Хотя аргентинец остается приоритетной целью, интерес к нему со стороны лондонского «Арсенала» заставляет «сине-гранатовых» искать альтернативные варианты.
Отмечается, что руководство клуба смущает непростой характер нигерийца, однако в «Барселоне» верят, что жесткая дисциплина Ханса-Дитера Флика поможет Осимхену адаптироваться без конфликтов.