Нападающий «Ливерпуля» Исак хочет перейти в «Барселону»

сегодня, 18:24

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может сменить клубную прописку этим летом.

Форвард уже попросил своих агентов начать вести переговоры об уходе из английского клуба. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для шведа является «Барселона».

Напомним, что Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» прошлым летом за 145 млн евро.

shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:28, ред.
....Реал-Урал....!!!!!! Админы лучший комент ГОДА! Ну ты, Бро родил!
Учится.учится и ещё раз учится! Вот это сравнение, жена ,милая, налей валерьянки ....!
Karkaz
Karkaz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:25
Не за копейки, но дешевле могут скинуть, чем брали, если погонятся за Олисе, который вполне может заменить Салаха.
particular
сегодня в 19:23
Всем желающим перейти в Барсу места не хватит не на поле, не на скамейке...
Можно записаться в Реал, в Урал...
shur
сегодня в 19:21
...Решфорд позвонил Исаку, давай Бро сюда,здесь прикольно...!
Дурак, ушёл от Сорок кудесником, теперь лузер (пока,по крайней мере!)...
Константин Белых
сегодня в 18:50
77 переоцененное раз в 10. Его уровень какое нибудь фенербахче не выше. Какая Барса)))
sihafazatron
сегодня в 18:30
Хммм... Кому же ты щас нужен, да за такие бабки?? Ливер не отпустит за копейки уж точно
aNOOBis
сегодня в 18:27
- Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою
Гость
