Тренер Никарагуа: «В России один из самых высоких уровней футбола в мире»

сегодня, 18:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуа27.03.2026 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальой командой России.

Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле, но все это отойдет на второй план в день матча. Мы знаем, что уровень российского футбола — один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. Во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню.

Встреча между сборными России и Никарагуа в рамках товарищеского матча состоится в Краснодаре 27 марта.

Futurista
сегодня в 19:24
lazzioll
сегодня в 19:07
"многие ваши игроки выступают в лучших чемпионатах"(с) многие - это два??
Варвар7
сегодня в 19:06
"Мы знаем, что уровень российского футбола — один из самых высоких в мире."- А так же очень высокая благодарность (гонорар) за проведение тов . матчей...)
SHEARER
сегодня в 19:06
Обязательно!
