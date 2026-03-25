Тренер Никарагуа: «В России один из самых высоких уровней футбола в мире»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальой командой России.

Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле, но все это отойдет на второй план в день матча. Мы знаем, что уровень российского футбола — один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. Во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню.