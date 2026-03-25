CAS рассмотрит иск Сенегала против решения CAF о присуждении победы Марокко

Сенегальская футбольная федерация (FSF) официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение CAF об аннулировании их победы в Кубке африканских наций.
В своей жалобе от 25 марта 2026 года FSF требует отменить санкции и восстановить статус Сенегала как чемпиона.
Федерация также просит приостановить сроки разбирательства до получения мотивировочной части решения CAF.
Гендиректор CAS Матье Риб пообещал рассмотреть дело в кратчайшие сроки, гарантируя беспристрастность процесса.
Ранее Конфедерация африканского футбола присудила Сенегалу техническое поражение (0:3) в финале против Марокко.
На многочисленные вопросы журналистов был дан однозначный ответ "Без комментариев"....
Пока пресса выясняет за кого играл "Лучший форвард" турнира Соболев...Сергей Семак принимает многочисленные поздравления от федераций.......
На многочисленные вопросы журналистов был дан однозначный ответ "Без комментариев"....
Пока пресса выясняет за кого играл "Лучший форвард" турнира Соболев...Сергей Семак принимает многочисленные поздравления от федераций.......