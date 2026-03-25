CAS рассмотрит иск Сенегала против решения CAF о присуждении победы Марокко

Сенегальская футбольная федерация (FSF) официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) на решение CAF об аннулировании их победы в Кубке африканских наций.

В своей жалобе от 25 марта 2026 года FSF требует отменить санкции и восстановить статус Сенегала как чемпиона.

Федерация также просит приостановить сроки разбирательства до получения мотивировочной части решения CAF.

Гендиректор CAS Матье Риб пообещал рассмотреть дело в кратчайшие сроки, гарантируя беспристрастность процесса.

Ранее Конфедерация африканского футбола присудила Сенегалу техническое поражение (0:3) в финале против Марокко.