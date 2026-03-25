Кубок африканских наций 2025

CAS рассмотрит иск Сенегала против решения CAF о присуждении победы Марокко

сегодня, 19:30
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Сенегальская футбольная федерация (FSF) официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение CAF об аннулировании их победы в Кубке африканских наций.

В своей жалобе от 25 марта 2026 года FSF требует отменить санкции и восстановить статус Сенегала как чемпиона.

Федерация также просит приостановить сроки разбирательства до получения мотивировочной части решения CAF.

Гендиректор CAS Матье Риб пообещал рассмотреть дело в кратчайшие сроки, гарантируя беспристрастность процесса.

Ранее Конфедерация африканского футбола присудила Сенегалу техническое поражение (0:3) в финале против Марокко.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:27
Гендиректор CAS Матье Риб после тщательного изучения данного дела назвал имя Победителя Кубка Африки 2026 - "Зенит" Санкт Петербург.....
На многочисленные вопросы журналистов был дан однозначный ответ "Без комментариев"....
Пока пресса выясняет за кого играл "Лучший форвард" турнира Соболев...Сергей Семак принимает многочисленные поздравления от федераций.......
112910415
112910415
сегодня в 20:28
бесконечно тяжёлый случай, учитывая обстоятельства ...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:09
Надеюсь, что Сенегал останется чемпионом, а те лица, которые принимали решение в пользу Морокко, будут пожизненно отстранены от футбола. Заодно можно и на детекторе проверить и в случае подтверждения взятничества, оформить сроки заключения. Чтоб другим неповадно было в будущем.
