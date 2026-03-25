Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Германия. Бундеслига 2025/2026

«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Майкла Олисе

сегодня, 19:34

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе продолжает привлекать внимание других топ-клубов.

В подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который видит в форварде замену Мохамеду Салаху. «Красные» готовы заплатить за трансфер игрока 200 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Олисе является «Реал». Однако мадридский клуб готов предложить за переход француза 160 млн евро.

Отмечается, несмотря на крупные суммы, «Бавария» не намерена продавать своего футболиста ни за какие деньги.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Groboyd
сегодня в 21:51
Этот трансфер поможет Ливерпулю бороться за пятое место.
lk_483777
сегодня в 21:00
Вы прввы. Многие именитые футболисты переезжали из дождливой Англии в солнечную Испанию.
Либо самим не нравилось, либо их жёнам, а бывало, что все вместе.
сегодня в 20:58
С одной стороны, Бавария может очень хорошо заработать на Олисе, ведь покупали они его всего за 45 млн.
А с другой стороны, смогут ли они найти на его позицию достойную замену? Думаю, нет. По крайней мере, не так быстро.
Ливерпуль очень форсирует покупку француза, что готовы бить трансферные рекорды своего клуба и АПЛ в целом.
Мне как болельщику, нравится, что в компании достаточно денег для таких покупок, но как раз таких от них потом противное "послевкусие", как это было в ПСЖ - весь состав топовой и дорогущий, но бесполезный.
То ли дело было при Юргене. Без излишеств и безумных трат по сравнению с другими клубами всегда боролись за АПЛ И ЛЧ.
Нужна замена Салаху - это понятно. Но стоит ли она 200млн.? Хз. Время покажет.
Брулин
сегодня в 20:57
Олисе точно нет смысла отпускать, такой игрок на вес золота и найти адекватную замену такому игроку это надо еще постараться, да и смысл - он подходит полностью сверхатакующей игре Баварии, а Бавария подходит ему
sihafazatron
сегодня в 20:27
Топовое усиление Ливерпуля:
112910415
сегодня в 20:26
не отдадут, нет !
сегодня в 20:10
У Олисе контракт до 29 года, отступных нет и он всем доволен в Баварии. Какой смысл переходить? И руководство Баварии неоднократно заявляли, что он не продается. Но даже, если вдруг, то его цена на трансфермаркет 160 млн, то есть торг начнется с 200 минимум
сегодня в 20:10
Но золотой мяч только в Париже теперь дают
сегодня в 20:01
Благодаря упоминаниям перечисленных клубов и указанных цифр, рождаются новости, тёрки, споры и разочарования...
сегодня в 19:55
От 200+ Бавария призадумается
сегодня в 19:55, ред.
Кажется в Ливерпуле слишком много лишних денег, только затарились на поллярда и ещё хотят на столько же. Правильно - если всех сильных игроков в мире скупить то соперникам ничего не останется. Новый способ выиграть все титулы. Можно тогда вообще без тренера.
сегодня в 19:45, ред.
Тут уж выбор игрока очевиден...
Томная... облачная.. дождливая...пасмурная...серая...скучная...чопорная Англия.....
Или весёлый...разноцветный......улыбчивый...солнечный......тёплый и жизнерадостный Мадрид....

По данным на 2026 год, в Ливерпуле 83 солнечных дня.
В Мадриде - 250......
сегодня в 19:44
За эти деньги его не отдадут!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 