«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Майкла Олисе

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе продолжает привлекать внимание других топ-клубов.
В подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который видит в форварде замену Мохамеду Салаху. «Красные» готовы заплатить за трансфер игрока 200 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Олисе является «Реал». Однако мадридский клуб готов предложить за переход француза 160 млн евро.
Отмечается, несмотря на крупные суммы, «Бавария» не намерена продавать своего футболиста ни за какие деньги.
А с другой стороны, смогут ли они найти на его позицию достойную замену? Думаю, нет. По крайней мере, не так быстро.
Ливерпуль очень форсирует покупку француза, что готовы бить трансферные рекорды своего клуба и АПЛ в целом.
Мне как болельщику, нравится, что в компании достаточно денег для таких покупок, но как раз таких от них потом противное "послевкусие", как это было в ПСЖ - весь состав топовой и дорогущий, но бесполезный.
То ли дело было при Юргене. Без излишеств и безумных трат по сравнению с другими клубами всегда боролись за АПЛ И ЛЧ.
Нужна замена Салаху - это понятно. Но стоит ли она 200млн.? Хз. Время покажет.
