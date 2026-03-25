«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Майкла Олисе

сегодня, 19:34

Нападающий «Баварии» продолжает привлекать внимание других топ-клубов.

В подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который видит в форварде замену Мохамеду Салаху. «Красные» готовы заплатить за трансфер игрока 200 млн евро. Ещё одним претендентом на подписание Олисе является «Реал». Однако мадридский клуб готов предложить за переход француза 160 млн евро.

Отмечается, несмотря на крупные суммы, «Бавария» не намерена продавать своего футболиста ни за какие деньги.