Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

сегодня, 19:59

Полузащитник «Реала» понес дисциплинарное наказание по итогам матча 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2). Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил игрока на одну встречу чемпионата.

Уругвайский хавбек был удален на 77-й минуте встречи за прямой удар по ногам полузащитника . Технический комитет судей (CTA) признал решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро обоснованным.

Таким образом, Вальверде не примет участия в матче 30-го тура против «Мальорки», запланированном на 4 апреля.