Испания. Примера 2025/2026

Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

сегодня, 19:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде понес дисциплинарное наказание по итогам матча 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2). Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил игрока на одну встречу чемпионата.

Уругвайский хавбек был удален на 77-й минуте встречи за прямой удар по ногам полузащитника Алекса Баэны. Технический комитет судей (CTA) признал решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро обоснованным.

Таким образом, Вальверде не примет участия в матче 30-го тура против «Мальорки», запланированном на 4 апреля.

shur
shur ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 22:26
...пускай свой пыл остудит! В конце концов это господин из Парижу
заиграет или как, хоть с Мальоркой?! Пора бы и начать забивать Мбаппе?!
y-ago
y-ago ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Да, не все.
112910415
112910415
сегодня в 20:31
не все будут довольны !
