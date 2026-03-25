Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде понес дисциплинарное наказание по итогам матча 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2). Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил игрока на одну встречу чемпионата.
Уругвайский хавбек был удален на 77-й минуте встречи за прямой удар по ногам полузащитника Алекса Баэны. Технический комитет судей (CTA) признал решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеро обоснованным.
Таким образом, Вальверде не примет участия в матче 30-го тура против «Мальорки», запланированном на 4 апреля.
заиграет или как, хоть с Мальоркой?! Пора бы и начать забивать Мбаппе?!
