«Динамо» не будет приглашать Галактионова на должность главного тренера

«Динамо» не рассматривает вариант со сменой главного тренера, несмотря на слухи в СМИ.
В московском клубе полностью доверяют Ролану Гусеву. Информация о возможном приглашении наставника «Локомотива» Михаила Галактионова и спортивного директора «железнодорожников» Юрия Нагорных не соответствует действительности.
Галактионов в Локомотиве уже три года, а достижений ноль. Нет титулов , нет трофеев за эти три года, в прошлом сезоне Галактионов с Локо занял 6 место. А Динамо 5-ое. Из кубка уже вылетел. Значит и в этом сезоне опять без трофеев. Зачем им такой слабенький тренер.
До конца сезона Динамо доиграет с Роланом Гусевым, а потом уже можно искать более статусного тренера.
Все вопросы ТШ в клубе будут решаться только по результатам сезона.
А Валера вот тут какого-то интервьюера хорошо отбрил на днях, молодец..))
На вопрос о том, что ты там в Динамо наворотил, ответил так: "Ну ошибся, чего теперь, легче тебе стало? Успокойся, таких ошибок больше у меня не будет, будут другие".. )))
