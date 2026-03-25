«Ливерпуль» рассматривает кандидатов на замену Салаху

сегодня, 20:19

«Ливерпуль» планирует подписать двух вингеров на следующий сезон в связи с уходом Мохамеда Салаха, который во вторник объявил о завершении карьеры в клубе по окончании текущего сезона.

Одной из приоритетных целей европейских грандов является Майкл Олисе, однако «Бавария» не намерена отпускать игрока.

Также мерсисайдцы следят за рядом молодых футболистов, включая Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» и Франсишку Консейсау из «Ювентуса».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:06
Диоманде интересный вариант.
но как замена Салаха, Ливерпулю нужен опытный игрок.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:55
Диоманде топ. Может стать новым Мане для Ливерпуля. А ведь ему всего 19 лет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:21
Ну малыш из юве вообще не вариант, надо бы ещё поискать)
