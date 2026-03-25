«Ливерпуль» рассматривает кандидатов на замену Салаху

«Ливерпуль» планирует подписать двух вингеров на следующий сезон в связи с уходом Мохамеда Салаха, который во вторник объявил о завершении карьеры в клубе по окончании текущего сезона.
Одной из приоритетных целей европейских грандов является Майкл Олисе, однако «Бавария» не намерена отпускать игрока.
Также мерсисайдцы следят за рядом молодых футболистов, включая Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» и Франсишку Консейсау из «Ювентуса».
но как замена Салаха, Ливерпулю нужен опытный игрок.
