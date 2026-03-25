Анчелотти прокомментировал отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии

сегодня, 20:59

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал требования общественности включить Неймара в состав на ЧМ-2026, заявив, что примет окончательное решение в мае.

Я вижу и слышу всё. Но моя задача — принимать решения. Вполне нормально, что каждый может выразить своё мнение, ведь в футболе нет универсальной истины. Каждый может высказаться, потому что футбол — это не точная наука. У каждого своё мнение, и я должен уважать мнение всех. Не хочу давать подсказок, особенно из уважения к игрокам, которых здесь нет. Я приму это решение в мае, но в целом состав из трёх вратарей уже определён. Состав защитников уже более или менее определился... У всех есть всё необходимое, чтобы попасть на чемпионат мира.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:12
И не слова о Неймаре))
Гость
