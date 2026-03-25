«Реал» не планирует подписывать контракт с сыном Криштиану Роналду

«Реал Мадрид» не планирует зачислять старшего сына нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жуниор в свою академию, несмотря на его недавнее появление на базе клуба.
По информации источника, 15-летний футболист тренировался с командой U-16 исключительно для поддержания формы.
Семья Роналду временно находится в Мадриде из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой юноша не может посещать занятия в академии «Аль-Насра». О просмотре или полноценном трансфере речи не идет.