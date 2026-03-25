«Реал» не планирует подписывать контракт с сыном Криштиану Роналду

сегодня, 21:45

«Реал Мадрид» не планирует зачислять старшего сына нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жуниор в свою академию, несмотря на его недавнее появление на базе клуба.

По информации источника, 15-летний футболист тренировался с командой U-16 исключительно для поддержания формы.

Семья Роналду временно находится в Мадриде из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой юноша не может посещать занятия в академии «Аль-Насра». О просмотре или полноценном трансфере речи не идет.

sv_1969
сегодня в 22:23
Думаю они это переживут))
CCCP1922
сегодня в 21:57
Ну вот, Реал и рассказал про утку 🦆 то, что она была очень жирной.
