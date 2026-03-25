Пять сборных на ЧМ-2026 могут обязать платить за въезд в США

сегодня, 22:04

Международная федерация футбола выразила официальную озабоченность ужесточением визовых правил США, которые могут затронуть делегации пяти стран — участниц предстоящего чемпионата мира 2026 года. Речь идет об Алжире, Кабо-Верде, Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Тунисе.

По данным источника, данные государства включены в пилотную программу Visa Bond. Согласно ее условиям, граждане указанных стран при въезде в США по туристическим или деловым визам обязаны внести возвратный страховой депозит в размере от 10 до 15 тысяч долларов. На текущий момент регламент программы не предусматривает исключений для участников международных спортивных мероприятий.

В рамках подготовки к турниру ФИФА добивается для официальных делегаций (игроков, тренерских штабов, руководства федераций и представителей спонсоров) особого статуса. Организация предлагает использовать официальные приглашения как достаточное основание для освобождения от уплаты залога.

По предварительным прогнозам, в случае достижения компромисса преференции коснутся исключительно членов сборных. Болельщики и родственники футболистов из этих стран будут обязаны соблюдать установленные финансовые требования в полном объеме.

