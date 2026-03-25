Глава МЛС исключил финансовое участие лиги в трансфере Салаха

вчера, 22:36

Глава МЛС Дон Гарбер высказался о потенциальном трансфере форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в американскую лигу. Руководитель организации заявил, что МЛС не планирует оказывать клубам финансовую поддержку для этой сделки, как это практиковалось в случае с переходом Лионеля Месси в «Интер Майами».

Есть только один Месси… Не уверен, что прямо сейчас лиге следует участвовать в подобных сделках. Мохамед Салах — один из величайших футболистов в истории Премьер-лиги… Я был бы рад видеть его в нашем чемпионате. Я не мог сказать этого до его объявления о будущем уходе из «Ливерпуля». Как здорово он смог бы проявить себя в МЛС, мы бы дали ему замечательную основу для этого.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:19
Как то Дон сам немного подзапутался в своих высказываниях , короче - "Не уверен - не обгоняй"...)))
Гость
