Глава МЛС исключил финансовое участие лиги в трансфере Салаха

Глава МЛС Дон Гарбер высказался о потенциальном трансфере форварда «Ливерпуля» в американскую лигу. Руководитель организации заявил, что МЛС не планирует оказывать клубам финансовую поддержку для этой сделки, как это практиковалось в случае с переходом в «Интер Майами».

Есть только один Месси… Не уверен, что прямо сейчас лиге следует участвовать в подобных сделках. Мохамед Салах — один из величайших футболистов в истории Премьер-лиги… Я был бы рад видеть его в нашем чемпионате. Я не мог сказать этого до его объявления о будущем уходе из «Ливерпуля». Как здорово он смог бы проявить себя в МЛС , мы бы дали ему замечательную основу для этого.