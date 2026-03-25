Луиш Кампуш объяснил причину запроса ПСЖ о переносе матча с «Лансом»

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш объяснил решение клуба просить о переносе игры с «Лансом», запланированной на 11 апреля — между матчами 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Поскольку «Ливерпуль» не может играть 15 апреля, мы отдаем дань уважения истории клуба, так как это трагическая дата для них», — пояснил он. Наша идея — защитить не только ПСЖ , но и французский футбол. Лига 1 может потерять пятое место в Лиге чемпионов, что станет проблемой для всех клубов. У нас нет ничего личного против «Ланса», это лучшее решение в текущем контексте.