Агент Барбоза: «Скауты из топ-5 лиг Европы смотрят за Тюкавиным»

сегодня, 00:07

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе европейских клубов к 23-летнему нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Тюкавин — один из самых ценных и талантливых футболистов РПЛ. Его стоимость должна вырасти, он находится на другом уровне. Жду его перехода в европейский клуб, если он сам того захочет. Сейчас ценник не так высок из-за травмы, но он восстанавливается и уже забивает.К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии следят за его игрой после восстановления. Все ждут летнего трансферного окна.

3p5wsxuzq4fe
3p5wsxuzq4fe
сегодня в 00:59
Правильно что просто смотрят. Нормальных покупают, а на таких как Тюка, смотрят.
