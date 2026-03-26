Агент Барбоза: «Скауты из топ-5 лиг Европы смотрят за Тюкавиным»

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе европейских клубов к 23-летнему нападающему «Динамо» .

Тюкавин — один из самых ценных и талантливых футболистов РПЛ . Его стоимость должна вырасти, он находится на другом уровне. Жду его перехода в европейский клуб, если он сам того захочет. Сейчас ценник не так высок из-за травмы, но он восстанавливается и уже забивает.К нему есть интерес из Европы. Скауты из Франции, Испании, Англии, Германии следят за его игрой после восстановления. Все ждут летнего трансферного окна.