Ошибка медицинского штаба «Реала» привела к осложнению травмы Камавинги

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл из строя на несколько недель вследствие грубой ошибки медицинского штаба. После того как футболист повредил левый голеностоп 3 декабря, врачи клуба провели МРТ-исследование правой ноги.
Не обнаружив патологий на здоровой конечности, медики допустили игрока к матчу против «Сельты» (7 декабря). Выход на поле усугубил реальное повреждение левой ноги, что подтвердило лишь повторное обследование.
Ранее сообщалось об аналогичной ошибке в диагностике колена у Килиана Мбаппе.

