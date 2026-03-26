Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Ошибка медицинского штаба «Реала» привела к осложнению травмы Камавинги

сегодня, 00:13

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл из строя на несколько недель вследствие грубой ошибки медицинского штаба. После того как футболист повредил левый голеностоп 3 декабря, врачи клуба провели МРТ-исследование правой ноги.

Не обнаружив патологий на здоровой конечности, медики допустили игрока к матчу против «Сельты» (7 декабря). Выход на поле усугубил реальное повреждение левой ноги, что подтвердило лишь повторное обследование.

Ранее сообщалось об аналогичной ошибке в диагностике колена у Килиана Мбаппе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Real Oviedo
сегодня в 00:56
Удивляет как такой бардак может твориться в клубе уровня Реала. Что то неладное в мадридском королевстве.
STVA 1
сегодня в 00:26
Ужас!! То Мбаппе не то колено вылечат. То это))
qw3vve4vsc3z
сегодня в 00:24, ред.
О как ! А доктора реаловские, значится, раскаялись и побежали в прессу трубить о том, мол, каемся, обШиблись, больше так не будем !!!

Пы.Сы. А потом негры на расизм жалуются, хотя сами даже сказать не могут, где у них бо-бо. Камавинга вон вообще где правая у него нога, а где левая, не знает (facepalm).
y-ago
сегодня в 00:21
Да это не просто «ошибка» — это уровень, который для клуба масштаба Реала выглядит откровенно шокирующе. Жесть!
Варвар7
сегодня в 00:15
Да , что там в Реале за "Коновалы" ? )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 