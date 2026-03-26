Ошибка медицинского штаба «Реала» привела к осложнению травмы Камавинги

1774473215

сегодня, 00:13

Полузащитник «Реала» выбыл из строя на несколько недель вследствие грубой ошибки медицинского штаба. После того как футболист повредил левый голеностоп 3 декабря, врачи клуба провели МРТ -исследование правой ноги.

Не обнаружив патологий на здоровой конечности, медики допустили игрока к матчу против «Сельты» (7 декабря). Выход на поле усугубил реальное повреждение левой ноги, что подтвердило лишь повторное обследование.

Ранее сообщалось об аналогичной ошибке в диагностике колена у .