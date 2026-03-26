Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хаби Алонсо — главный кандидат на пост тренера «Ливерпуля»

сегодня, 00:42

По информации источника, Хаби Алонсо является основным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля» грядущим летом.

На этой должности он может сменить Арне Слота, кредит доверия к которому исчерпан после десяти поражений в текущем сезоне АПЛ. Слот сохраняет пост лишь благодаря нестабильной форме прямых конкурентов по чемпионату.

Испанский специалист выразил готовность возглавить английский клуб при условии предоставления ему полномочий по формированию состава.

Ранее также сообщалось, что руководство «Ливерпуля» не планирует отправлять Слота в отставку этим летом.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 