Хаби Алонсо — главный кандидат на пост тренера «Ливерпуля»

сегодня, 00:42

По информации источника, является основным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля» грядущим летом.

На этой должности он может сменить , кредит доверия к которому исчерпан после десяти поражений в текущем сезоне АПЛ . Слот сохраняет пост лишь благодаря нестабильной форме прямых конкурентов по чемпионату.

Испанский специалист выразил готовность возглавить английский клуб при условии предоставления ему полномочий по формированию состава.

Ранее также сообщалось, что руководство «Ливерпуля» не планирует отправлять Слота в отставку этим летом.