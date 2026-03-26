Канчельскис назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший футболист сборной России рассказал, кого он считает лучшим легионером в истории РПЛ .

Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он многого добился в ЦСКА . Я же даже играл против него, когда выступал в «Сатурне» и Самаре. Это нападающий, который цепляется за все мячи. У него было очень сложно отобрать мяч. Вагнер маленького роста, коренастый, здорово прикрывал мяч корпусом. Это большое дело, когда нападающий так цепляется за мяч. Он играл большую роль для ЦСКА .