Канчельскис назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого он считает лучшим легионером в истории РПЛ.
Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он многого добился в ЦСКА. Я же даже играл против него, когда выступал в «Сатурне» и Самаре. Это нападающий, который цепляется за все мячи. У него было очень сложно отобрать мяч. Вагнер маленького роста, коренастый, здорово прикрывал мяч корпусом. Это большое дело, когда нападающий так цепляется за мяч. Он играл большую роль для ЦСКА.
Лав был хорош, но Кордоба тащер в самом прямом смысле слова. Такую заряженность на борьбу, такую самоотдачу и энергетику футболиста я даже в топ 5 Евро сегодня не вижу.
Как по мне, эти двое самые самые.
Лав был хорош, но Кордоба тащер в самом прямом смысле слова. Такую заряженность на борьбу, такую самоотдачу и энергетику футболиста я даже в топ 5 Евро сегодня не вижу.
Как по мне, эти двое самые самые.