Канчельскис назвал лучшего легионера в истории РПЛ

сегодня, 11:25

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого он считает лучшим легионером в истории РПЛ.

Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он многого добился в ЦСКА. Я же даже играл против него, когда выступал в «Сатурне» и Самаре. Это нападающий, который цепляется за все мячи. У него было очень сложно отобрать мяч. Вагнер маленького роста, коренастый, здорово прикрывал мяч корпусом. Это большое дело, когда нападающий так цепляется за мяч. Он играл большую роль для ЦСКА.

rnhgsj4p2sbb
сегодня в 12:17, ред.
Нынешний Кордоба может потягаться с Лавом.
Лав был хорош, но Кордоба тащер в самом прямом смысле слова. Такую заряженность на борьбу, такую самоотдачу и энергетику футболиста я даже в топ 5 Евро сегодня не вижу.
Как по мне, эти двое самые самые.
STVA 1
сегодня в 12:12
Похоже Андрюха трезв! Так как дело говорит! Я бы еще Данни поставил в один ряд с Лавом! Таких нет щас легов!
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:42
Канчельскис редко дело говорит, но тут в точку попал. Лав безусловно сильнейший легионер в РПЛ
