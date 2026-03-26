Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Тюкавина допустил переход нападающего в европейский клуб летом

сегодня, 11:42

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к форварду.

Будет конкретика — будем говорить. Пока конкретики нет. Конкретика — это когда в клуб приходит предложение. А диалоги по возможному трансферу Кости в Европу постоянно ведутся. Но я не обсуждаю слухи. Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если «Динамо» всё устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бенфика» и «Порту» хотят подписать полузащитника «Спартака» Дмитриева
Сегодня, 00:13
Агент Барбоза: «Скауты из топ-5 лиг Европы смотрят за Тюкавиным»
Сегодня, 00:07
Кисляк высказался о возможном продолжении карьеры в Европе
Вчера, 17:10
«Спартак» отказался от подписания контракта с Месси Жмырём
24 марта
Стало известно, почему «Спартак» не подписал Вагнера Лава в 2003 году
24 марта
В ЦСКА сообщили, что фамилия Коутиньо упоминалась в клубе
24 марта
Сортировать
Все комментарии
afam6428yju8
сегодня в 13:12
В Балтику, тоже Европа.
CCCP1922
сегодня в 12:49
Ясно одно — очереди за Тюкавиным нет...
Kosmos58
сегодня в 12:35
Не смешите! Какая Тюке загранка? Его даже Зеня не берёт.
lazzioll
сегодня в 12:09, ред.
"но я не обсуждаю слухи" (с)
чувак который не обсуждает слухи - день за днем дает интервью про Тюкавина и его переезд в Европу. но без конкретики))
25процентный клоун
сегодня в 11:50
Как Тюкавин может стоить на ТМ в 2,5 раза больше Маркиньоса? он же по весне очень слаб
Варвар7
сегодня в 11:48
По моему в прошлом году, такие допущения тоже были...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 