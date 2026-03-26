Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Балтике» сообщили, что готовы отпустить Талалаева в европейский клуб

сегодня, 12:55

Председатель попечительского совета «Балтика» Илья Мясников сообщил, что команда из Калининграда готова отпустить главного тренера Андрея Талалаева в сильный европейский клуб.

Действующий контракт у него до июня 2027 года. Общаемся, смотрим. Мы в зимнюю паузу договорились, что он с нами минимум до конца этого сезона. Дальше будем садиться, смотреть в зависимости от результатов. Все справедливо. Если будет блестящий результат, конечно, он там может требовать… Просить какое-то изменение условий контракта. Мы будем все это изучать, смотреть.

При этом, безусловно, у нас есть отступные, все это прописано. Мы их чуть-чуть скорректировали, он это тоже принимает. У нас точно есть джентльменская договоренность, что если вот европейский клуб его позовет — такой, который ему интересен, то мы его отпустим. Вот это мы тоже изначально проговаривали. Российские клубы — будем смотреть, не с большим желанием отпускать.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Динамо» не будет приглашать Галактионова на должность главного тренера
Вчера, 20:11
Адиев собирается отработать контракт с «Крыльями Советов» до конца
Вчера, 16:58
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева
Вчера, 13:56
Рулевой «Крыльев Советов» сообщил, что общается с представителями «Актобе»
Вчера, 11:36
Талалаев готов работать с «Балтикой» в следующем сезоне
23 марта
Слухи«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука
23 марта
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:39
Талалая можно отпустить в Европу. Но только на лечение в хорошую клинику. А тренер с такими замашками там никому не нужен. Скорей вышибалой в кабак. Ему привычнее.
Байкал-38
сегодня в 13:36
Почему?
Футбольная Европа она большая и не ограничивается только топ чемпионатами.
Талалаев уже отказал фк "Целе", а это лидер словенского футбола последних лет.
Так, что не надо сразу думать о Барсе, Реале, МС или ПСЖ, есть приличные чемпионаты и сильные команды.
Посмотрите какие проходимцы приезжают наши клубы тренировать и таких в Европе большинство, так что всё возможно.
LOpp
сегодня в 13:25
если Семак, на второе столетие снова не выиграет трофей, то возможно Талалаева пригласят в европейский клуб - Зенит.
STVA 1
сегодня в 13:22
как то не верится что Андрюху позовут в европу
AleS
сегодня в 13:15
Очень хочется видеть Балтику в тройке призеров! Талалаева лучший!
Jeck Denielse
сегодня в 13:06, ред.
В европах имидж - один из ключевых факторов...
А этот ещё при подписании контракта может пару человек ушатать и ещё троих поджидать у авто....если что не понравится....
ckb95exct95b
сегодня в 13:03
Так Калининград - это самая настоящая Европа.
sihafazatron
сегодня в 12:59
Ему бы тренировать Кокорина, Мамаева, Смолова... Можно было бы и Баллотели взять туда.... Вот банда да получилась!
25процентный клоун
сегодня в 12:59
Удачи, Андрею. В европе у него получится, не сомневаюсь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 