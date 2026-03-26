В «Балтике» сообщили, что готовы отпустить Талалаева в европейский клуб

Председатель попечительского совета «Балтика» Илья Мясников сообщил, что команда из Калининграда готова отпустить главного тренера в сильный европейский клуб.

Действующий контракт у него до июня 2027 года. Общаемся, смотрим. Мы в зимнюю паузу договорились, что он с нами минимум до конца этого сезона. Дальше будем садиться, смотреть в зависимости от результатов. Все справедливо. Если будет блестящий результат, конечно, он там может требовать… Просить какое-то изменение условий контракта. Мы будем все это изучать, смотреть.

При этом, безусловно, у нас есть отступные, все это прописано. Мы их чуть-чуть скорректировали, он это тоже принимает. У нас точно есть джентльменская договоренность, что если вот европейский клуб его позовет — такой, который ему интересен, то мы его отпустим. Вот это мы тоже изначально проговаривали. Российские клубы — будем смотреть, не с большим желанием отпускать.