Мама Месси Жмыря рассказала, как они с отцом выбирали имя сыну

Елены Жмырь, мама 11-летнего вратаря Месси Жмыря, рассказал, почему они с отцом назвали сына в честь легендарного .

Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа — бывший футболист.

Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это. Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность.