Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мама Месси Жмыря рассказала, как они с отцом выбирали имя сыну

сегодня, 14:07

Елены Жмырь, мама 11-летнего вратаря Месси Жмыря, рассказал, почему они с отцом назвали сына в честь легендарного Лионеля Месси.

Мы сейчас ни за какой клуб не играем. Мы ушли в силу возраста. С 12 лет деток распускают. Мы в поисках нового клуба. Имя дал ему папа. Я поддержала. Папа — бывший футболист.

Мы сделали Месси именем. Думаю, что вышло неплохо. Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это. Какого‑то Диму, например, надо уточнять. А тут слишком яркая личность.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
bfv2nr4244xg
сегодня в 15:55
С такой фамилией надо быть поскромнее с выбором имени
Alex_67
сегодня в 15:41
Как? Да просто пьяные были
AleS
сегодня в 15:31
Папа наверно Роналдо Жмырь!
Брулин
сегодня в 15:25
Клубы медиалиги должны подсуетиться и взять пацана на просмотры
hr2we623sgyk
сегодня в 15:07
Нелегко будет пареньку в жизни с его ФИО... Почти как дочке Сосо Павлиашвили с её отчеством)
v3tpmsy36u7m
сегодня в 14:54, ред.
Если бы мама растила его одна и в графе отчество стоял бы прочерк, паспорт получился бы потом ещё эффектнее и круче: Месси - Жмырь!
Так Месси ещё никто не опускал)))
Goger90
сегодня в 14:44, ред.
Я по заголовку подумал, что у мамы Лео странное имя - Жмыря.
sihafazatron
sihafazatron ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 14:36
"Но если где‑то провинится ребенок, то скажут, что это сделал Месси, и сразу понятно, кто это."
С фамилией Жмырь это бы также сработало!))
wstt3f5sqhrp
сегодня в 14:29
Вот если б семья Гномов такое проделала, было бы куда смачнее!
lazzioll
сегодня в 14:27
смысл жмуров этих был - завируситься в сети со своим месси жмуром. теперь когда о их существовании узнала общественность клуб легко найдется для пацана. так это работает
Kostya-515
сегодня в 14:26
Верните новости про Захаряна!
Хватит новостей про Жмыря!
mabs9k5mhx4u
сегодня в 14:23
Когда мозги выдавали, мадам и мистер Жмыри явно за автографом Месси стояли
ex6xnu9ka8zn
сегодня в 14:21, ред.
Теперь пресс-служба Роналду с большой тревогой мониторирует соцсети семьи с фамилией Засранец, отдавшей первого сына на футбол и недавно забравшей из роддома второго
112910415
сегодня в 14:21
тяжелый случай
1 984
сегодня в 14:18
Уважаемый Водолей, это же Ваши ставки? Если я правильно помню математику, то последние 5 имеют коэффициент больше 3,00. Или я не прав?
Варвар7
сегодня в 14:09
Довольно невнятное какое то объяснение....)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 