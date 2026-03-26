Мостовой заявил, что Абаскаль хочет вернуться в Россию из-за денег

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал слова экс-наставника московского клуба , который ранее заявил, что хочет вернуться в Россию.

Не нужно серьезно к этому относиться, прекращайте уже! Давайте будем профессионально относиться к профессии тренера, а то у меня волосы начинают выпадать, когда у нас делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Хочет заработать немного, а что в России еще делают люди? Сейчас вам назову 50 фамилий таких; ладно бы люди в футбол играли, это нормально. Но когда люди не знают, что это такое — это маразм! Сейчас я приеду в какую‑то страну и скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!