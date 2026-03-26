Мостовой заявил, что Абаскаль хочет вернуться в Россию из-за денег

сегодня, 16:13

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника московского клуба Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что хочет вернуться в Россию.

Не нужно серьезно к этому относиться, прекращайте уже! Давайте будем профессионально относиться к профессии тренера, а то у меня волосы начинают выпадать, когда у нас делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь. Хочет заработать немного, а что в России еще делают люди? Сейчас вам назову 50 фамилий таких; ладно бы люди в футбол играли, это нормально. Но когда люди не знают, что это такое — это маразм! Сейчас я приеду в какую‑то страну и скажу, что хорошо изучил баскетбол и пойду тренировать, кошмар!

Мама Месси Жмыря рассказала, как они с отцом выбирали имя сыну
Сегодня, 14:07
Семак рассказал, как проходит адаптация Дурана в «Зените»
Сегодня, 13:29
В «Балтике» заявили, что Талалаев победил бы Челестини в боксёрском бою
Сегодня, 12:06
Канчельскис назвал лучшего легионера в истории РПЛ
Сегодня, 11:25
Кристофер Ву считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
Сегодня, 10:43
Эдуард Мор рассказал, кто должен быть основным нападающим сборной России
Сегодня, 09:42
Alex_67
сегодня в 18:28, ред.
Я сейчас заплачу... МЫ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ... За футбол что ли? И кто такие МЫ? Даже комментировать не буду слова человека, за плечами у которого попытка сместить главного тренера сборной России перед чемпионатом мира по футболу 1994 года (письмо четырнадцати). Кстати выступал Мостовой с критикой тренерского штаба и во время чемпионата Европы, если мне не изменяет память , 2004 года. Тогда он был отчислен из главной команды страны. Если хочешь доказать, что специалист – возьми команду второй лиги и выведи ее в РПЛ...
d7akk3xudyq8
сегодня в 17:10, ред.
Царь рыжего прохвоста в нашу державу ни за что не пропустит
blitz
сегодня в 16:53, ред.
Видать Абаскаль увидел инфу что в РПЛ Семак 285 млн. р. в год получает. вот и хочет денежку срубить.и не важно какой будет результат..Можно и второе место занять и кубок не выиграть.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:46
Скока же в нём сарказма...
