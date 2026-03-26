LFP официально перенесла матч Лиги 1 «Ланс» — ПСЖ на 13 мая

сегодня, 17:15

Совет директоров LFP официально утвердил перенос матча 29-го тура Лиги 1 между «Лансом» и ПСЖ . Встреча смещена с 11 апреля на 13 мая для обеспечения приоритетной подготовки парижского клуба к четвертьфиналам Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (8 и 14 апреля).

Решение принято вопреки протесту «Ланса», руководство которого заявило о недопустимости превращения национального первенства в «переменную величину» ради интересов отдельных участников еврокубков.

Параллельно Лига перенесла игру «Страсбур» — «Брест» с 12 апреля на 13 мая из-за участия эльзасского клуба в 1/4 финала Лиги конференций против «Майнца» (9 и 16 апреля).