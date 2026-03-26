«Атлетико» предложит Альваресу новый контракт на фоне интереса «Барселоны»

сегодня, 17:28

«Атлетико» инициировал процесс продления контракта с нападающим Хулианом Альваресом. Руководство мадридского клуба намерено улучшить финансовые условия соглашения, чтобы исключить возможный переход игрока в другие команды, в частности в «Барселону».

Согласно условиям нового предложения, аргентинский форвард может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов команды. Его годовой оклад может превысить отметку в 10 млн евро, что поставит его в один ряд с лидером «матрасников» по уровню доходов — голкипером Яном Облаком.

Целью «Атлетико» является пролонгация текущего договора еще на один-два года. Данная мера рассматривается как стратегический шаг по сохранению ключевого актива и защите от интереса со стороны прямых конкурентов по чемпионату.

wjvumpdjby3a
сегодня в 17:53
Думаю что сумеют его уговорить...
Colchoneros
сегодня в 17:36
Надо Альвареса удержать любой ценой!
Гость
