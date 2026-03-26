В «Балтике» заявили, что Талалаев может учить коллег поведению на бровке

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что главный тренер , известный своей импульсивностью, сам может учить коллег поведению на бровке.

Его можно отправить преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят. Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает.