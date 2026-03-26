В «Балтике» заявили, что Талалаев может учить коллег поведению на бровке

сегодня, 18:00

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что главный тренер Андрей Талалаев, известный своей импульсивностью, сам может учить коллег поведению на бровке.

Его можно отправить преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят. Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает.

В данный момент Талалаев отбывает четырехматчевую дисквалификацию после массовой потасовки, произошедшей в домашнем матче против ЦСКА (1:0).

Мостовой заявил, что Абаскаль хочет вернуться в Россию из-за денег
Сегодня, 16:13
Мама Месси Жмыря рассказала, как они с отцом выбирали имя сыну
Сегодня, 14:07
Семак рассказал, как проходит адаптация Дурана в «Зените»
Сегодня, 13:29
В «Балтике» заявили, что Талалаев победил бы Челестини в боксёрском бою
Сегодня, 12:06
Канчельскис назвал лучшего легионера в истории РПЛ
Сегодня, 11:25
Кристофер Ву считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
Сегодня, 10:43
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:09
А если немного потренируется, то сможет давать сеансы боксёрского мастерства...
