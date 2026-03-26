Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Луиса Энрике

сегодня, 19:13

«Зенит» готов расстаться с бразильским вингером Луисом Энрике в летнее трансферное окно. По информации источника, клуб оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Нападающий перебрался в Санкт-Петербург из «Ботафого» в январе 2025 года. За время выступления в составе «сине-бело-голубых» 25-летний бразилец провел 39 матчей, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.

axpynvaz3629
сегодня в 20:46
Ну-ну, без откатов тут точно не обойдется.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:35, ред.
То как он сейчас играет, говорит о его реальной цене, не более 20, да и то не факт
qcb5qfpmmn75
сегодня в 20:17
За Угальде больше дадут, однозначно.
particular
сегодня в 19:55
Такое впечатление, что клуб с Невы выходит на футбольную биржу труда минуя ярмарку вакансий, - нибирает не глядя, избавляется не сожалея и уже рот разевает на других...
Futurista
сегодня в 19:54
25процентный клоун
сегодня в 19:46
Пусть он хоть с игры начнёт забивать
CCCP1922
сегодня в 19:45
Он качественный игрок... А может выстрелить на финише сезона и тогда купят. Сейчас Луис Энрике столько не стоит.
STVA 1
сегодня в 19:20
Это другое)))
STVA 1
сегодня в 19:16
Стата не на 40 млн))
Гость
