Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Луиса Энрике

«Зенит» готов расстаться с бразильским вингером в летнее трансферное окно. По информации источника, клуб оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Нападающий перебрался в Санкт-Петербург из «Ботафого» в январе 2025 года. За время выступления в составе «сине-бело-голубых» 25-летний бразилец провел 39 матчей, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.