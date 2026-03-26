Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Луиса Энрике

«Зенит» готов расстаться с бразильским вингером Луисом Энрике в летнее трансферное окно. По информации источника, клуб оценивает игрока в 40 миллионов евро.
Нападающий перебрался в Санкт-Петербург из «Ботафого» в январе 2025 года. За время выступления в составе «сине-бело-голубых» 25-летний бразилец провел 39 матчей, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.
26.03.2026
Стата не на 40 млн))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1424531/luis-enrike-zenit 26.03.2026
Стата не на 40 млн))