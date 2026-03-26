«Зенит» готов продать Нино и Вендела в летнее трансферное окно

сегодня, 20:03

«Зенит» готов рассмотреть предложения по защитнику Нино и полузащитнику Венделу в летнее трансферное окно.

Вырученные средства руководство «сине-бело-голубых» намерено инвестировать в поиск новых талантов на южноамериканском рынке.

Ранее также сообщалось, что петербургский клуб может расстаться с Луисом Энрике, если за него предложат около 40 млн евро.

lotsman
сегодня в 20:35
То что продать Вендела и Нино, это хорошо, но вот инвистировать их надо не в латиносов, а в своих, российских молодых талаетов.
Bad Listener
сегодня в 20:32
Ну всё, покуражились, фильм сняли, потешили самолюбие газпромовских и назад в середину таблицы, юбилей жаль не удался, а так было весело, спасибо за игру
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:25, ред.
Автор юморист однако. Зенит успешно "инвестирует" в новых легов деньги из госбюджета. А эттих Нино и вендела в прошлом году продавали, но покупатель отказался. Шлак отработанный. А бюджет страны вытянет ещё десяток дуранов и джоонов. Юбилей то пока не отменили?
sv_1969
сегодня в 20:24
Конечно нормально))Не свое не жалко
Futurista
сегодня в 20:23
Полная распродажа )...
dt7rht574ua9
сегодня в 20:21
Вендела давно пора продать, толку от него уже нет.
ildar_3871
сегодня в 20:10
Помню Бруну Алвш купили за 40 млн $ , продали за 4 млн $ . В зените это нормально !
sihafazatron
сегодня в 20:08
Меняют один бразилов на других, найдут подороже
ildar_3871
сегодня в 20:08
У газовой компании дела плохи , видимо на зарплату Семака денег не хватает ...
sv_1969
сегодня в 20:06, ред.
26.03.2026
Все что нужно знать про газ проект(((
