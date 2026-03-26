Матч Россия — Никарагуа пройдёт с расширенным лимитом замен

Международная федерация футбола разрешила увеличить лимит замен в товарищеских встречах категории «А», не дожидаясь официального вступления поправок в силу 1 июля. Нововведение коснется и матча сборной России против Никарагуа, который пройдет 27 марта в Краснодаре.
Согласно специальному разъяснению ФИФА к правилу №3 («Игроки»), тренеры теперь могут выпустить на поле как минимум восемь новых футболистов.
Более того, при обоюдном согласии сторон количество замен можно увеличить до 11, фактически обновив весь состав по ходу игры.
пусть ребятишки порезвятся.. ))
И так график плотный, а тут хотя бы можно расслабиться😁
