Матч Россия — Никарагуа пройдёт с расширенным лимитом замен

1774547451

сегодня, 20:50

Международная федерация футбола разрешила увеличить лимит замен в товарищеских встречах категории «А», не дожидаясь официального вступления поправок в силу 1 июля. Нововведение коснется и матча сборной России против Никарагуа, который пройдет 27 марта в Краснодаре.

Согласно специальному разъяснению ФИФА к правилу №3 («Игроки»), тренеры теперь могут выпустить на поле как минимум восемь новых футболистов.

Более того, при обоюдном согласии сторон количество замен можно увеличить до 11, фактически обновив весь состав по ходу игры.