Матч Россия — Никарагуа пройдёт с расширенным лимитом замен

сегодня, 20:50
Россия — Никарагуа. Завтра в 19:30. Не начался

Международная федерация футбола разрешила увеличить лимит замен в товарищеских встречах категории «А», не дожидаясь официального вступления поправок в силу 1 июля. Нововведение коснется и матча сборной России против Никарагуа, который пройдет 27 марта в Краснодаре.

Согласно специальному разъяснению ФИФА к правилу №3 («Игроки»), тренеры теперь могут выпустить на поле как минимум восемь новых футболистов.

Более того, при обоюдном согласии сторон количество замен можно увеличить до 11, фактически обновив весь состав по ходу игры.

Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 22:08
Карпин теперь на второй состав возьмёт Дзюбу,Мостового,Алейничева,Гусева,Талалаева только не возьмёт,а то они в раздевалке друг друга прибьют
баск
баск
сегодня в 22:02
А надо ли останавливаться на 8 игроках, можно потихоньку болельщиков выпускать,
пусть ребятишки порезвятся.. ))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:41, ред.
Сборная Ватикана по футболу - одна из немногих национальных команд суверенных государств, которая не является членом ФИФА или УЕФА....по состоянию на март 2026 года она сохраняет статус любительского коллектива, представляющего интересы Святого Престола в товарищеских матчах...самое то для нас))...и Папа с ВВП на трибуне...картина маслом)...
lk_483777
lk_483777
сегодня в 21:35
Короче двумя составами смогут сыграть. Почему бы нет.
И так график плотный, а тут хотя бы можно расслабиться😁
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:30, ред.
как минимум 8? а если меньше выпустят то что? технарь?
particular
particular
сегодня в 21:16
Не зря же Кафанов 5 вратарей приготовил...
Брулин
Брулин
сегодня в 21:09
какая самая экзотичная сборная, с которой может сыграть сборная России? Может сборная Антарктиды? или острова Пасхи
Брулин
Брулин
сегодня в 21:08
Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:52
Это же товарняк... Можно будет всем вратарям сыграть !))
