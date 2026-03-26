Карпин объяснил отсутствие Соболева и Кривцова в составе сборной России

сегодня, 21:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не включать нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова в итоговый список национальной команды на мартовский сбор.

Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матча. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично. Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов. Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше.

В текущем году Соболев отметился четырьмя забитыми мячами в шести встречах, а на счету Кривцова два гола и две передачи в пяти матчах.

Анчелотти прокомментировал отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии
Вчера, 20:59
Сборная Мали сыграет с Россией без многих игроков основы
Вчера, 14:58
ОфициальноНападающий махачкалинского «Динамо» вызван в сборную Туниса
Вчера, 13:59
Сафонов: «Надеюсь сыграть на стадионе, на котором всё начиналось»
24 марта
ОфициальноЛакруа впервые вызвали в сборную Франции. Салиба получил травму
24 марта
Сафонов и Головин прибудут в расположение национальной команды в Адыгее
23 марта
STVA 1
сегодня в 22:28
Ну дельфин то точно не нужен
Alex_67
сегодня в 21:49
Это объяснение тренера сборной России?
Гость
