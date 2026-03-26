Карпин объяснил отсутствие Соболева и Кривцова в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не включать нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова в итоговый список национальной команды на мартовский сбор.
Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матча. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично. Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов. Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше.
В текущем году Соболев отметился четырьмя забитыми мячами в шести встречах, а на счету Кривцова два гола и две передачи в пяти матчах.