Карпин объяснил отсутствие Соболева и Кривцова в составе сборной России

Главный тренер сборной России прокомментировал решение не включать нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» в итоговый список национальной команды на мартовский сбор.

Согласен, что Никита Кривцов хорошо провел два последних матча. Как и Соболев, два последних матча сыграл очень прилично. Начали играть и тот и другой 8 марта. На тот момент дали уже расширенный список. Надеемся, что будут так играть до июня, тогда получат вызов. Но до 8 марта почти не играли. Заявили о себе чуть позже. Надеемся, что будут играть так же дальше.