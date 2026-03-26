Soccer.ru
Камавинга может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 21:42

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По данным источника, кандидатура французского хавбека была предложена лондонскому «Арсеналу», однако на данный момент «канониры» сосредоточены на других трансферных целях.

Основным претендентом на игрока выступает «Ливерпуль», который уже провел два раунда предварительных переговоров с представителями футболиста.

Брулин
Брулин
сегодня в 22:03
Провёл люто один сезон, сейчас стал хрусталем. Может и стоит его продать. Но нужно ещё найти ему замену, например Энцо
shur
shur
сегодня в 22:00
...только не травмы, а так этот парень не пропадёт! Да, не игрок
основы "Реала", но ещё раз повторяю, папа Карло всегда мог
на него положится на заменах и всё всех устраивало,факт!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:43
Похоже в Реале на него не особо рассчитывают
Гость
