Камавинга может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 21:42

Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По данным источника, кандидатура французского хавбека была предложена лондонскому «Арсеналу», однако на данный момент «канониры» сосредоточены на других трансферных целях.

Основным претендентом на игрока выступает «Ливерпуль», который уже провел два раунда предварительных переговоров с представителями футболиста.