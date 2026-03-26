Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» сомневается в целесообразности выкупа Рэшфорда за 30 млн евро

вчера, 22:34

«Барселона» выражает сомнения в целесообразности полноценного трансфера вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» не уверено, что клуб сможет позволить себе выкуп 28-летнего игрока за 30 млн евро в текущей экономической ситуации.

Затянувшаяся неопределенность со стороны каталонцев спровоцировала рост интереса к игроку со стороны других европейских грандов.

В частности, за ситуацией вокруг Рэшфорда активно следят ПСЖ и «Милан», рассматривающие возможность его подписания.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Alex_67
вчера в 23:50
Пусть возвращается в Манчестер Юнайтед. Зачем его вообще взяли в аренду?
Варвар7
вчера в 22:49
Проблеск - здравой мысли...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 