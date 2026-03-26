«Барселона» сомневается в целесообразности выкупа Рэшфорда за 30 млн евро

«Барселона» выражает сомнения в целесообразности полноценного трансфера вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» не уверено, что клуб сможет позволить себе выкуп 28-летнего игрока за 30 млн евро в текущей экономической ситуации.
Затянувшаяся неопределенность со стороны каталонцев спровоцировала рост интереса к игроку со стороны других европейских грандов.
В частности, за ситуацией вокруг Рэшфорда активно следят ПСЖ и «Милан», рассматривающие возможность его подписания.