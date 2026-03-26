Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2025/2026

В «Атлетико» недовольны одноматчевой дисквалификацией Вальверде

вчера, 22:48

«Атлетико» публично выразил недовольство решением Комитета по соревнованиям RFEF дисквалифицировать полузащитника «Реала» Федерико Вальверде всего на один матч. Уругваец получил прямую красную карточку в матче 29-го тура Ла Лиги (2:3) за грубый фол против Алекса Баэны.

В «Атлетико» указывают на отсутствие последовательности в решениях судейских органов. В качестве примера приводится инцидент с хавбеком «Атлетика» Ойаном Сансетом, который за аналогичное нарушение в игре против «Барселоны» (0:4) был отстранен на две встречи.

Футбольные болельщики могут спокойно отправляться в отпуск, зная, что ни цвет футболки, ни шумиха в прессе никак не влияют на решения спортивного правосудия. Ведь у нас один и тот же комитет, идентичный текст в протоколе, но почему-то абсолютно разные критерии для наказания.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:55
...недовольны ?! Вроде Федя хорошо приложился...!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 