В «Атлетико» недовольны одноматчевой дисквалификацией Вальверде

вчера, 22:48

«Атлетико» публично выразил недовольство решением Комитета по соревнованиям RFEF дисквалифицировать полузащитника «Реала» всего на один матч. Уругваец получил прямую красную карточку в матче 29-го тура Ла Лиги (2:3) за грубый фол против .

В «Атлетико» указывают на отсутствие последовательности в решениях судейских органов. В качестве примера приводится инцидент с хавбеком «Атлетика» , который за аналогичное нарушение в игре против «Барселоны» (0:4) был отстранен на две встречи.