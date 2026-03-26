Карпин — о матче с Никарагуа: «Информации о сопернике почти нет»

Главный тренер сборной России прокомментировал подготовку к предстоящему товарищескому матчу против команды Никарагуа.

По поводу силы завтрашнего соперника не так много информации. Есть матчи сборной Никарагуа, в которых отдельных игроков можно как-то оценить. Но у их главного тренера будет первый матч у руля сборной, поэтому абсолютно непредсказуемо, как будут выглядеть схема и состав. Мы смотрели, как играют команды этого тренера, но не факт, что завтра будет так же. Решили не забивать этим голову футболистам.