Мбаппе уведомил Флорентино Переса о недоверии клубным врачам

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе уведомил президента клуба Флорентино Переса о нежелании проходить лечение под руководством штатных врачей команды.
По информации источника, соответствующий разговор состоялся в начале марта после диагностирования у игрока травмы колена.
Сообщается, что французский форвард намерен продолжать сотрудничество исключительно с Кристофом Бодо, с которым он работал в «Пари Сен-Жермен».
На данный момент игрок отдает приоритет рекомендациям частного специалиста, а не медицинского департамента мадридского клуба.