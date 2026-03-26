Мбаппе уведомил Флорентино Переса о недоверии клубным врачам

вчера, 23:23

Нападающий «Реала» уведомил президента клуба Флорентино Переса о нежелании проходить лечение под руководством штатных врачей команды.

По информации источника, соответствующий разговор состоялся в начале марта после диагностирования у игрока травмы колена.

Сообщается, что французский форвард намерен продолжать сотрудничество исключительно с Кристофом Бодо, с которым он работал в «Пари Сен-Жермен».

На данный момент игрок отдает приоритет рекомендациям частного специалиста, а не медицинского департамента мадридского клуба.