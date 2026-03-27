Сборная Франции в меньшинстве одержала победу над командой Бразилии

Сборная Бразилии проиграла команде Франции в товарищеском матче (1:2).
На 32-й минуте гости открыли счет усилиями Килиана Мбаппе. На 55-й с поля был удален защитник сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано. Уго Экитике на 65-й удвоил преимущество французов. Защитник южноамериканской команды Бремер на 78-й отыграл один из мячей.
В целом же очень слабый рисунок игры и уровень взаимодействия, - всё как-то урывками делается, без слаженности и должного взаимопонимания.
Чем Анчелотти будет удивлять на мундиале иных фаворитов, я сегодня не увидел и вовсе.
Французы же красавцы. Мяч катают легко, быстро и точно, имея превосходство и в технике, и в физике, и в антропометрии, и в сыгранности. Хотят скорости включат, хотят передых себе устроят и просто в перепас гоняют. Видно что играют с огромным запасом и в отличии от селесао были слабо мотивированными.
Сильнейший потенциал у Дешамовской банды, которая могла устроить реальный разнос хозяевам даже играя в меньшинстве.
В целом же очень слабый рисунок игры и уровень взаимодействия, - всё как-то урывками делается, без слаженности и должного взаимопонимания.
Чем Анчелотти будет удивлять на мундиале иных фаворитов, я сегодня не увидел и вовсе.
Французы же красавцы. Мяч катают легко, быстро и точно, имея превосходство и в технике, и в физике, и в антропометрии, и в сыгранности. Хотят скорости включат, хотят передых себе устроят и просто в перепас гоняют. Видно что играют с огромным запасом и в отличии от селесао были слабо мотивированными.
Сильнейший потенциал у Дешамовской банды, которая могла устроить реальный разнос хозяевам даже играя в меньшинстве.