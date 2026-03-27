Сборная Франции в меньшинстве одержала победу над командой Бразилии

сегодня, 01:09

Сборная Бразилии проиграла команде Франции в товарищеском матче (1:2).

На 32-й минуте гости открыли счет усилиями Килиана Мбаппе. На 55-й с поля был удален защитник сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано. Уго Экитике на 65-й удвоил преимущество французов. Защитник южноамериканской команды Бремер на 78-й отыграл один из мячей.