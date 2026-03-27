Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Баварии» исключили продажу Олисе даже за 200 млн евро

сегодня, 07:57

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс однозначно исключил продажу Майкла Олисе в «Ливерпуль» даже за €200 млн.

Ранее появились сообщения, что «Ливерпуль» готов побить британский трансферный рекорд и предложить до €200 млн за вингера «Баварии», которого на «Энфилде» рассматривают как преемника Мохамеда Салаха. Но почётный президент «Баварии» ответил жёстко: «„Ливерпуль" уже потратил €500 млн в этом году и проводит очень слабый сезон. Мы не будем способствовать тому, чтобы они играли лучше в следующем. Мы играем для наших болельщиков. У нас 430 000 членов, миллионы фанатов по всему миру, и им мало поможет, если у нас будет €200 млн в банке, но мы будем играть хуже каждую субботу».

Олисе имеет контракт с «Баварией» до 2029 года и, по данным немецких СМИ, в его соглашении нет клаусулы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» сомневается в целесообразности выкупа Рэшфорда за 30 млн евро
Вчера, 22:34
СлухиКамавинга может продолжить карьеру в АПЛ
Вчера, 21:42
Слухи«Манчестер Сити» не будет препятствовать переходу Родри в «Реал»
Вчера, 19:43
Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Луиса Энрике
Вчера, 19:13
Слухи«Ливерпуль» и МЮ претендуют на вингера «Эвертона»
Вчера, 18:46
Слухи«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Гарнера
Вчера, 18:18
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 10:59
только же недавно какого-то Титикаку подписывали за 100??? где он? не прижился?
xkkwqe4shj22
сегодня в 10:44
Очень все подозрительно в этом вопросе.
Grizly88
сегодня в 10:22
Да никто и не собирался его покупать за 200
cdm67k3fk9qj
сегодня в 10:16
Просто никто еще столько реально не предлагал.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:14
аналогичный вопрос.
вчера, пока читал латышские фамилии чуть мозг не взорвался.
Брулин
сегодня в 09:11
Но если Ливерпуль предложит 500 миллионнов за Олисе, я лично отвезу его туда! ,– добавил Хенесс.
bt8dwcjv95jh
сегодня в 08:52
Интересно а если предложат 400.... то немчура может и задуматься...
jrv5ye6j6tau
сегодня в 08:50
Мудрое решение... прежде чем кого то продать нужно равноценно кого то купить...
VeniaminS
сегодня в 08:49
Хороший,забивной полузащитник,самим нужен - это точно !
pcs8qqpuy2ja
сегодня в 08:47
"Такая корова самим нужна..." .... что то такое пришло на ум....
sihafazatron
сегодня в 08:20
Самим нужен явно
311
сегодня в 08:16
Скаузеры походу решили потратить ещё полмиллиарда
xyjd4w5478wt
сегодня в 08:16
Да кому он нужен за такие бабки!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 