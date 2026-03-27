В «Баварии» исключили продажу Олисе даже за 200 млн евро

сегодня, 07:57

Почётный президент «Баварии» однозначно исключил продажу в «Ливерпуль» даже за €200 млн.

Ранее появились сообщения, что «Ливерпуль» готов побить британский трансферный рекорд и предложить до €200 млн за вингера «Баварии», которого на «Энфилде» рассматривают как преемника Мохамеда Салаха. Но почётный президент «Баварии» ответил жёстко: «„Ливерпуль" уже потратил €500 млн в этом году и проводит очень слабый сезон. Мы не будем способствовать тому, чтобы они играли лучше в следующем. Мы играем для наших болельщиков. У нас 430 000 членов, миллионы фанатов по всему миру, и им мало поможет, если у нас будет €200 млн в банке, но мы будем играть хуже каждую субботу».