Месси пока не подтвердил участие в ЧМ-2026

Наставник сборной Аргентины признал, что форвард ещё не принял окончательное решение по участию на чемпионате мира‑2026.

По словам Скалони, именно Месси должен дать ответ: «Это вопрос к нему. Мне отвечать не нужно, вы уже знаете, что я думаю. Я хочу, чтобы он был там, но решает он. Он заслужил право спокойно принять это решение. Мы никуда не спешим. Надеюсь, он скажет "да”».

38‑летний капитан привел сборную Аргентины к триумфу на ЧМ ‑2022, но пока не подтвердил своё участие в турнире этим летом. Скалони подчеркнул, что команда будет ждать его решение, не оказывая давления.

Отвечая на вопрос о собственном будущем, тренер добавил, что тема продления контракта сейчас не главное: «Мой контракт — не в фокусе. Агент ведет диалог с президентом федерации, но сейчас важен только чемпионат мира».