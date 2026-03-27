Месси пока не подтвердил участие в ЧМ-2026

сегодня, 09:13

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признал, что форвард Лионель Месси ещё не принял окончательное решение по участию на чемпионате мира‑2026.

По словам Скалони, именно Месси должен дать ответ: «Это вопрос к нему. Мне отвечать не нужно, вы уже знаете, что я думаю. Я хочу, чтобы он был там, но решает он. Он заслужил право спокойно принять это решение. Мы никуда не спешим. Надеюсь, он скажет "да”».

38‑летний капитан привел сборную Аргентины к триумфу на ЧМ‑2022, но пока не подтвердил своё участие в турнире этим летом. Скалони подчеркнул, что команда будет ждать его решение, не оказывая давления.

Отвечая на вопрос о собственном будущем, тренер добавил, что тема продления контракта сейчас не главное: «Мой контракт — не в фокусе. Агент ведет диалог с президентом федерации, но сейчас важен только чемпионат мира».

Все новости
Сафонов будет основным вратарём сборной России в матче с Никарагуа
Вчера, 21:33
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Кривцова в составе сборной России
Вчера, 21:08
Анчелотти прокомментировал отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии
25 марта
Сборная Мали сыграет с Россией без многих игроков основы
25 марта
ОфициальноНападающий махачкалинского «Динамо» вызван в сборную Туниса
25 марта
Сафонов: «Надеюсь сыграть на стадионе, на котором всё начиналось»
24 марта
Alex_67
сегодня в 10:58
Когда решит, тогда нам скажут
3g7e3xrz84hs
сегодня в 10:52
Конечно ещё его хочется увидеть на мундиале, итак звёзд сейчас мало
qh6p8xtnwsh8
сегодня в 10:35
Очередной каприз, бегом туда побежит.
cmeptvr33kz8
сегодня в 10:15
Повыделывается для вида и поедет.
Romeo 777
сегодня в 10:02
Кто пенки то будет бить за Аргентину?😁🙃
lotsman
сегодня в 09:28
Его высочество ещё подумает.)
