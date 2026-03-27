Ямайка вышла в финал интерконтинентального плей-офф к ЧМ-2026

сегодня, 09:15

Сборная Ямайки обыграла команду Новой Каледонии в полуфинальном матче межконтинентального стыкового раунда отбора ЧМ ‑2026 со счётом 1:0 на стадионе «Эстадио Акон» в Сапопане (Мексика).

Единственный гол на 18‑й минуте забил нападающий Бэйли Кадамартери. Победа вывела ямайцев в финал пути межконтинентальных стыков, где 1 апреля они сыграют со сборной ДР Конго за путёвку на чемпионат мира.