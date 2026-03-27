Ямайка вышла в финал интерконтинентального плей-офф к ЧМ-2026

сегодня, 09:15
Новая КаледонияЛоготип футбольный клуб Новая Каледония0 : 1Логотип футбольный клуб ЯмайкаЯмайкаМатч завершен

Сборная Ямайки обыграла команду Новой Каледонии в полуфинальном матче межконтинентального стыкового раунда отбора ЧМ‑2026 со счётом 1:0 на стадионе «Эстадио Акон» в Сапопане (Мексика).

Единственный гол на 18‑й минуте забил нападающий Бэйли Кадамартери. Победа вывела ямайцев в финал пути межконтинентальных стыков, где 1 апреля они сыграют со сборной ДР Конго за путёвку на чемпионат мира.

CCCP1922
сегодня в 10:51
ДР Конго более серьёзный соперник...
drug01
сегодня в 10:21
Можно сказать какая радость а не боль?
6hxsvh9q583h
сегодня в 10:17
Конго не пустит её на мундиаль
nz42unhra4ka
сегодня в 10:15
Так и должно было быть.
Варвар7
сегодня в 10:13
Какая боль , какая боль
Ямайка - Новая Каледония 1-0...)
(Накаледовать не получилось )...
sv_1969
сегодня в 10:13
С трудом, если судить по счету обыграли
ykd593d3343v
сегодня в 10:04
Соперник у Ямайки был не очень сильный.
sihafazatron
сегодня в 10:02
Ну пусть Ямайка и на чм попадёт))
tqu8743ghv3x
сегодня в 09:58
Ямайку стоит поздравить с таким успехом.
particular
сегодня в 09:33
Ну, Каледония, конечно не Аргентина :)
