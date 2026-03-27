Сын Руни выбыл до конца сезона из-за травмы

Сын экс-игрока МЮ и сборной Англии Уэйна Руни, Кай, выбыл до конца сезона из‑за серьёзной травмы.
Во вторник он помог юношеской команде «Манчестер Юнайтед» (U16) выиграть у сверстников из «Бернли» со счётом 2:0 в матче за трофей юношеской Премьер-лиги. Позже Кай опубликовал чёрно-белое фото и подписал его: «Разочарован тем, что выбыл до конца сезона. Вернусь сильнее в следующей предсезонке».
Ожидается, что уже в следующем сезоне Кай Руни сможет подписать профессиональный контракт с МЮ. В клубе полагают, что у него есть шанс пробиться в основу в ближайшие годы.