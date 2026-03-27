Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Сын Руни выбыл до конца сезона из-за травмы

сегодня, 09:20

Сын экс-игрока МЮ и сборной Англии Уэйна Руни, Кай, выбыл до конца сезона из‑за серьёзной травмы.

Во вторник он помог юношеской команде «Манчестер Юнайтед» (U16) выиграть у сверстников из «Бернли» со счётом 2:0 в матче за трофей юношеской Премьер-лиги. Позже Кай опубликовал чёрно-белое фото и подписал его: «Разочарован тем, что выбыл до конца сезона. Вернусь сильнее в следующей предсезонке».

Ожидается, что уже в следующем сезоне Кай Руни сможет подписать профессиональный контракт с МЮ. В клубе полагают, что у него есть шанс пробиться в основу в ближайшие годы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе уведомил Флорентино Переса о недоверии клубным врачам
Вчера, 23:23
Ошибка медицинского штаба «Реала» привела к осложнению травмы Камавинги
Вчера, 00:13
Мбаппе опроверг слухи об ошибке медицинского штаба «Реала»
25 марта
Ланг о травме пальца: «Не могу какое-то время играть в PlayStation»
25 марта
В «Реале» допустили ошибку при обследовании травмы Мбаппе
24 марта
ОфициальноЛанг и Осимхен успешно прооперированы после травм в матче Лиги чемпионов
24 марта
Все комментарии
STVA 1
сегодня в 10:11
Жаль парня. Здоровья ему!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:23
С молодых лет уже травмируются. Это не очень хорошо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 