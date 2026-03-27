Овчинников сравнил Акинфеева и вратаря «Астон Виллы» Мартинеса

сегодня, 10:26

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о нынешнем поколении вратарей.

Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень. Чего нет в Куртуа? Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет! Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно: он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете — Облак, Алиссон, Куртуа...

Также Овчинников ответил на вопрос о том, может ли считаться топовым вратарем чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес:

Смеетесь, что ли? Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь. Акинфеев сильнее? Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес? Ну и что это за команда — «Астон Вилла»? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. У него же там ни одного матча. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Опять скажете: «Он — чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной.

Все комментарии
Romeo 777
сегодня в 10:59
Лучше бы молчал…🤦🏽‍♂️ Позорище.
particular
сегодня в 10:53
Понесло специалиста... Интересно, как он себя позиционирует с Куртуа, Нойером и Мартинесом...
8nk6ww2an762
сегодня в 10:32
Боссу лучше закусывать побольше
Гость
