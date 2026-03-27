Кварацхелия не собирается покидать «Пари Сен-Жермен»

сегодня, 12:07

Хавбек Хвича Кварацхелия не собирается покидать «Пари Сен‑Жермен» грядущим летом и доволен своим положением в клубе. По данным Daily Mail, грузинский вингер счастлив в Париже и хочет провести в команде как минимум ещё один сезон.

Руководство ПСЖ также не намерено рассматривать предложения по игроку, которого считает ключевой фигурой проекта. Грузин встроен в долгосрочную стратегию клуба. У 25‑летнего футболиста контракт с парижанами действует до 2029 года, поэтому «Арсеналу» и другим претендентам фактически дали понять, что этим летом рассчитывать на его переход не стоит.

Брулин
сегодня в 14:37
Да понятно, что даже игроки ПСЖ понимают, мотивации играть во Франции никакой. Как бы они не валяли дурака, чемпионат настолько слабый, что его можно брать даже с отставанием от лидера по итогу. Ну и статус клуба тоже всем понятен. Приставка «топ» у клуба куплена, а не заработана историями побед, впрочем, как и у МС. ПСЖ с точки зрения восприятия никогда не будет настолько же легендарным, как МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Реал, Барса.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:06
Хммм Челси и Ньюкасл из АПЛ, они там круглый год друг с другом играют.
Во Франции конкурентов вообще нет. Даже при этом испугались играть с Лансом !!
А спортинг что? Середняк. Еле-еле норвегов прошли

Вот если бы псж смогли бы в Махачкале очки набрать, тогда я бы согласился.
пират Елизаветы
сегодня в 13:59
Париж красивый город. Хвича всегда послушает мнение жены)) да и клуб предоставит все условия
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:52
Серьёзно??
Вот только за четверть года : Челси, Челси, Монако, Монако, Монако, Ньбкасл, Спортинг, Марсель
Или это легче чем одолевать эвертоны и тотенхемы? эльче и мальорки?))
bj9a9eaxp5a6
сегодня в 13:00
Думаю его и там всё устраивает
lazzioll
сегодня в 13:00
когда обсуждаются сделки на уровне Реала, Глейзеров там или шейхов - мнение Кварацхелиев всяких даже не на шестом месте, а намного ниже. заплатят сколько надо кому надо, грузину билет дадут в один конец и скажут где выходить. может спасибо за сотрудничество скажут, но это не точно. Футболисты сами сделали себя товаром - а теперь плачутся что они порой так несчастливы на новом месте))
n46ubzfxrs8m
сегодня в 12:59
Туда попасть нелегко, а уходить без причины глупо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Челси 6 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Здравствуйте.

Это стыковые матчи, а не матчи сезона 2026/2027, они не участвуют в конкурсе.

https://en.wikipedia.org/wiki/2024%E2%80%9325_UEFA_Nations_League_promotion/relegation_play-offs
Alex_67
сегодня в 12:59
Какой ещё Арсенал?
xj8yf6g5kbv8
сегодня в 12:40, ред.
Если даже в таблицу Л1 лень глянуть, тогда к здравому смыслу и вовсе нет резона призывать. Можно только про полутоварняки прошлогодние с Сити повспоминать. )))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:39
Если обе стороны всё устраивает-зачем куда-то дёргаться...
kpkd722wt4jk
сегодня в 12:38
Зарплату ПСЖ могут перебить только арабы, но у них сейчас не спокойно.
sihafazatron
сегодня в 12:28
Где же еще такую халяву найти? Когда команда за год сыграет игр 5 может серьёзно. А остальное как полутоварняки
sb3h6tyq5dgh
сегодня в 12:19
От добра добра не ищут
STVA 1
сегодня в 12:18
Если все устраивает, то надо оставаться
Scorp689
сегодня в 12:09
Смысл бегать из супер клуба...
