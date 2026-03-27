«Ньюкасл» продаст Тонали, если останется без еврокубков

«Ньюкасл Юнайтед» готов рассмотреть предложения по полузащитнику летом 2026 года в случае неудачи в борьбе за еврокубки.

Руководство «сорок» и окружение 25‑летнего итальянца договорились, что он может уйти, если команда не квалифицируется на европейскую арену в следующем сезоне. За Тонали охотятся «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ювентус», при этом «Ньюкасл» оценивает игрока в £100 млн.

После прошлогодней саги с продажей Александра Исака в «Ливерпуль» клуб намерен провести сделку быстро, если она состоится. При этом попадание в Лигу Европы (5‑7 места) может убедить Тонали остаться, а Лига чемпионов для клуба уже недостижима.