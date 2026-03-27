Мостовой о матче против Никарагуа: «Нужны соперники серьёзные»

Бывший футболист сборных СССР и России поделился мнением о предстоящем матче россиян против команды Никарагуа.

Ничего не ожидаю от этой игры. Вышли, сыграли, забили 4-5, помылись, сели в автобус и уехали. С такими соперниками не надо ничего пафосного делать, как у нас в последнее время любят. Что имею в виду? Когда все кричат, что рекорды устанавливаются. Ну, это смешно, ребят. Мы всю жизнь отыграли и не против Никарагуа. Нужны соперники серьезные. К нам приехало за все время 2 соперника серьезных, мы уже не знали, что делать.