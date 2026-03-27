Мостовой о матче против Никарагуа: «Нужны соперники серьёзные»

сегодня, 14:01
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче россиян против команды Никарагуа.

Ничего не ожидаю от этой игры. Вышли, сыграли, забили 4-5, помылись, сели в автобус и уехали. С такими соперниками не надо ничего пафосного делать, как у нас в последнее время любят. Что имею в виду? Когда все кричат, что рекорды устанавливаются. Ну, это смешно, ребят. Мы всю жизнь отыграли и не против Никарагуа. Нужны соперники серьезные. К нам приехало за все время 2 соперника серьезных, мы уже не знали, что делать.

sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:32
Понятно что соперник не того уровня какого хотелось! Но пока как грится что есть
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Вот и я хотел это написать! А он просто любит потрепаться!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:26, ред.
"Нужны соперники серьезные." - Саша , так в чём же дело ? Подними старые связи - договорись с испанцами , с португальцами , с французами (Хоть от кого то , ну третий состав).))) А то как в поговорке получается - "На словах ты Лев Толстой , а на деле х.. простой....)))
particular
particular
сегодня в 14:18
Так-то оно так...
Только у нас принято раздувать щёки там, где следовало бы глаза опустить...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:12
Согласен с царьком.
Стыдобище какое-то...
Гость
